Indrek Koff: edukas kirjanik ei pruugi tähendada head kirjanikku

Mis on sinu lemmikraamatud?

Vaclav Ctvrteki "Rumcajs".

Millist tuntud raamatut sa pole kunagi lugenud?

Friedebert Tuglase "Väike Illimar".

Millist raamatut lugesid sa kõige viimasena?

Kazuo Ishiguro "Lohutut".

On sul mingi kindel aeg, koht või tingimus, et sa saaksid kirjutada?

Ei ole. Rutiini minu elus peaaegu ei esine ja ma ei ole saanud seda endale ka lubada. Kui võimalus on ja mingisugune kelluke kuskil helisema lööb, siis üritan kirjutada.

Milline raamat on sind nutma ajanud?

Võib-olla midagi lapsepõlves, mõni eriti kole muinasjutt, aga praegu ei oskagi midagi täpsemat kosta.

Milline raamat on sind naerma ajanud?

Jevgeni Petrovi "12 tooli".

Milline kirjanik on edukas kirjanik?

Edukas kirjanik on selline nagu üleüldse edukas inimene, aga see ei pruugi ilmtingimata kattuda sellega, kes on hea kirjanik. Samas on selliseid kirjanikke, kes on ühteaegu edukad ja head. Kui klassika peale mõelda, siis üldiselt on niimoodi et päris suured klassikud pole oma elu ajal edukad olnud.

Kas sa loed enda kohta kirjutatud kommentaare?

Olen lugenud. Ma ei tegele sellega, et iga päev surfaksin ja vaataksin, kas keegi on kuskil kommenteerinud midagi, mida ma olen kirjutanud või kuskil öelnud, aga jah, kriitikat loen ja mõnikord satun peale.

Millist raamatut sa soovitaksid lugeda?

Ma soovitan seda sama Kazuo Ishiguro "Lohutut". See on tõeline telliskivi, oma 600 lehekülge, võib-olla pisut rohkem, ja seda lugedes saad sa aru, et kõigil tegelastel, ja sealjuures ka sinul kui lugejal, on kogu aeg ebamugav. Aeg-ajalt muutub see kohutavalt naljakaks ja see on tohutult haarav. Täiesti müstiline raamat.

