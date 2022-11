Viivi Luik: sellist raamatut vist polegi, mis mind nutma oleks ajanud

Kirjandussaates "Kultuuristuudio. Kirjandusministri juures" on sel nädalal külas Viivi Luik. Avaldame enne saate eetrit ankeedi, kus Luik räägib nii oma suurimatest lemmikutest kui ka sellest, millised tingimused peavad olema täidetud, et ta saaks kirjutada.

Mis on sinu lemmikraamatud?

Võtame selle vana Tammsaare, ma loen teda ikka uuesti läbi, igal elujärgul korra. Või siis Salingeri või siis Singerit. Siis oli ka üks autor, kes kirjutas ainult ühe ja väga mõjuva raamatu, see oli Roman Frister ning tema raamat "Müts".

Millist tuntud raamatut sa pole kunagi lugenud?

"Don Quijote'i".

Millist raamatut sa lugesid kõige viimasena?

Viimasena lugesin Saksamaal elava Korea filosoofi raamatut "Läbipaistvusühiskond", mis ilmus Loomingu Raamatukogus.

On sul kindel aeg, koht või nõudmine, et sa saaksid kirjutada?

Pealtnäha nagu ei oleks, aga tegelikult on, kui asjasse süveneda. Ma võin küll kirjutada kohvikus, kus on näiliselt lärmi palju, aga siiski ma ei salli, et oleks palju lärmi, kui ma kirjutan näiteks kodus.

Milline raamat on sind nutma ajanud?

Ma arvan, et ei olegi sellist raamatut, ma nutan üldse väga harva. Ma ei nuta kinos ka.

Milline raamat on sind naerma ajanud?

Kõigepealt tuleb meelde Švejk omal ajal, ma olin siis koolilaps, aga ma lugesin seda mitu korda ja see ajas mind metsikult naerma. Ma kõndisin selle raamatuga ema järel ja püüdsin talle ette lugeda, aga talle see üldse ei meeldinud. Ta lausa vihkas seda.

Milline kirjanik on edukas kirjanik?

See, kes suudab olenemata oludest, riigikorrast ja ohtudest siiski seda, mida ta tõeks peab.

Kas sa loed enda kohta kirjutatud kommentaare?

Ei loe.

Millist raamatut sa soovitaksid lugeda?

Sedasama "Läbipaistvusühiskonda", mis ilmus sel suvel Loomingu Raamatukogus.

Kirjandussaade "Kultuuristuudio. Kirjandusministri juures" on ETV2 eetris 1. novembril kell 21.30.