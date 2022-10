"Kultuuristuudio. Arutelu" võtab luubi alla kõrtsikultuuri

Kuku klubi, Werneri kohvik, Sveta baar – kuigi see ei pruugi nii tunduda, siis on ka see kultuur, mis neis kohtades eri ühiskonnagruppide kokkusaamisel sünnib. Miks ja kuidas need kohad seda nn kõrtsikultuuri loovad, selle üle arutleb sel kolmapäeval ETV2 saade "Kultuuristuudio. Arutelu".

Kuku klubis kogunes Tallinnas kultuurieliit nõukogude ajal, Sveta baaris kohtuvad praegusel ajal mistahes maailmavaatega inimesed ja subkultuurid. Tartus on läbi aja olnud olulised kohtumispaigad näiteks nii Werneri kohvik, Zavood, Genialistide klubi kui ka Möku. Need on kohad, mis loovad ruumi, kus mõtted saavad lennata ja erinevad kultuurid kohtuda.

Ehkki me ei mõtle sellest alati nii, on see on ka kultuur – kohad, mis toovad kokku erinevad ühiskonnagrupid. Miks nad seda kultuuri loovad ja kuidas nad seda teevad? Selle üle arutlevad kolmapäeval, 26. oktoobril kell 21.30 ETV2 saates "Kultuuristuudio. Arutelu" kunstiteadlane Harry Liivrand ja raadioajakirjanik Jaan Tootsen. Saatejuht on Tarmo Tiisler.