Kinos Sõprus alustab Jaan Tootseni filmikool

"Olen püüdnud enda jaoks sõnastada säärase filmikooli pealisülesande – küsimus ei ole ju mitte niivõrd maailma või Eesti kinoklassika tutvustamises, selliseid sarju teeb meie väärtfilmi kino nii ehk naa. Pigem siis varjatud pärlid, filmid, mis mingil kombel on radari ekraanil natuke varju jäänud. Või on teatud mõttes kummalised üksiklased meie filmimaastikul."

Esimese filmikooli luubi all on kaks väga erineva põlvkonna filmi: Virve Aruoja & Jaan Tooming "Lõppematu päev" ja Marko Raadi "Öine navigatsioon". "Nende filmide näitamine võib tunduda vähegi teadlikumale filmisõbrale lahtisest uksest sissejooksmisena. Aga napp turu-uuring näitab, et seda kaua aega peidus olnud legendaarset filmi väga paljud siiski näinud ei ole," jätkas Tootsen ja lisas, et nüüd on tore minna ka korraks n-ö lätete peale. "Nüüd siis võtaks äratundmise rõõmuks lonksukese loovust otse sellest Tooming-Aruoja tandemi pulbitsevat allikat."

Esimene Jaan Tootseni filmikool leiab aset 9. jaanuaril Sõpruse Vanalinna saalis.