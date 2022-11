Helilooja William Goldstein lõi filmile muusika seda samal ajal vaadates

Jaan Tootseni filmi "Fred Jüssi. Olemise ilu" originaalversioonis muusikat pole ja teost kannavad Jüssi enda salvestatud loodushelid. USA helilooja ja pianist William Goldstein filmi enne linastust näha ei soovinud, sest tahtis luua muusika võimalikult eheda reaktsiooni põhjal.

"Minule kirjeldati seda kui väga filosoofilist ja ilusat filmi ja selline see ongi. See oli minu jaoks imeline ja lõbus väljakutse. Ma väga naudin filmi ja muusika laulatamist," sõnas helilooja William Goldstein.

Filmi vaatamise ajal muusika loomist ei taha Goldstein nimetada improviseerimiseks. Enda sõnul reageerib ta lihtsalt sellele, mida näeb ja vastab niiöelda muusikakeeles rääkides.

"Sa võid ju autoga sõita ja samal ajal kellegagi rääkida. Võib-olla sa ei tohiks, aga sa saad seda teha. Ma vaatasin filmi, lugesin subtiitreid ja lõin muusikat ja see on minu jaoks väga loomulik ja üldse mitte keeruline," rääkis ta.

Filmi režissöör Jaan Tootsen sõnas pärast kontsertlinastust, et nägi filmi justkui uuesti esimest korda. Sellegipoolest on ta rahul otsusega, et originaalteos on kantud vaikusest, mis filmis nagu omaette tegelaseks sai.

"William Goldsteini lahenduses oli väga palju selliseid stseene, mille puhul ma mõtlesin, et see on vapustavalt ilus - tõeliselt liigutasid," lausus Tootsen. "Ja see on üldse ime, kuidas ta valdab instrumenti nii hästi, et vaatab ühe silmaga filmi, käed käivad ja see kõik tuleb nii loomulikult ja orgaaniliselt välja. "