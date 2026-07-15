Jaan Tootsen: Toomas Paul suutis oma teadmised destilleerida inimlikuks sõnaks

Tootsen sõnas, et ta tutvus Toomas Pauliga läbi "Ööülikooli". "See oli 2008. aastal, kui ta oma esimese loengu meil pidas," meenutas ta ja kinnitas, et pärast seda jäid nad ka suhtlema. "Me polnud kogu aeg ninapidi koos, aga just viimase kolme aasta jooksul sain temaga ikka 10-15 korda kokku, siis oli ta juba Tallinna Diakooniahaiglas. Seal oli tal armas toake, nagu tilluke kodu. Raamaturiiul ja arvuti. Nii et kirjatööd tegi ta jõudumööda viimase ajani. Nüüd tagasi mõeldes on tunne, et oleks võinud rohkemgi külas käia, sest need olid hästi toredad hetked."

"Mul oli kogu aeg tunne, et on tore minna küll just sõbra, mitte ajakirjanikuna," rõhutas ta ja lisas, et tal on alati komme käia salvestada, pildistada ja filmiga, aga koos Toomas Pauliga hoidis ta end teadlikult tagasi. "Mingeid jutte küll savelstasin, aga oli tore kohtuda just sõbrana, sest mul oli temaga nii hea ja kerge koos olla, kartsin, et mikrofon või kaamera võivad seda segama hakata".

Tootsen meenutas seejuures ka Fred Jüssi abikaasa Helju Jüssi sõnu, kes on öelnud, et ega igast ilusast asjast siin maailmas pole vaja raadiosaadet teha.

Ta tõi Toomas Pauli olulise väärtuse välja piirideülesusest. "Ühelt poolt humanitaar, aga teisalt ka vaimulik, teoloog ja tõlkija, seejuures oli tal ka tugev huvi loodusteaduste vastu, mind on näiteks paelunud see, kuidas ta teoloogina uurib uuemat kosmoloogiat, mis nõuab väga häid eelteadmisi matemaatikast ja füüsikast," selgitas ta ja mainis, et see on eriline anne, kuidas ta oma reaalteaduste ja teoloogilised teadmised suutis destilleerida inimlikuks sõnaks. "Selliseks, millest saab ka harilik inimene aru."

"Väga lihtne on rääkida ainult omasuguste professoritega, aga palju keerulisem on tuua need suured teadmised inimeste sekka, Toomas Paul sai sellega aga väga hästi hakkama," kinnitas Tootsen ja lisas, et selle kõige kõrval oli tal ka väga hea ja mõnus huumorimeel. "Olen oma pilte ka sorteerinud ja vaadanud, et tal oli säde silmanurgas, ta võttis ühelt poolt maailma hästi tõsiselt, aga selle kõrval oli tal ka mõnus eneseiroonia ja huumoritaju."

"Ta on ise visanud nalja ka uskmatu Tooma üle ehk siis teoloog-kahtleja või teoloog, kes väga uudishimulikult vaatab ka teaduse poole, samas ei näe ta usus ja teaduses mingit vastuolu, vaid need toetavad üksteist väga tugevalt," sõnas ta ja mainis, et samas on neid süvenemist nõudvaid erialasid mitmeid, milles on Toomas Pauli pärand väga suur.

"Teoloogid toovad välja ilmselt ka piibli tõlkimise, aga tõesti ka see rahvavalgustuslik pool, sest on väga paljudele inimestele andnud nuusutada, mis see kristlus on ja ta on teinud seda väga mõnusalt kargel moel, ta on uue aja teoloog, kes on saanud hea kontakti kaasaja maailmaga," rõhutas ta.