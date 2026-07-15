Rein Veidemann: Toomas Pauli tarkusest jagub mitmele põlvkonnale

Veidemanni sõnul on Toomas Pauli tähtsust raske ülehinnata. "On lahkunud suurmees, kelle surmateade tuletas mulle meelde Tammsaare "Tõe ja õiguse" teist osa, kui Maurus oma õpilastele ütleb, et kas te teate, et Peterburgis on surnud Köler, aga muidugi õpilased ei teadnud seda ja see oli Maurusele väga kurb," tõdes ta ja lisas, et õnneks Toomas Pauli teadsid väga paljud.

"Toomas Paul oli agnostik ja kui me ütleme nüüd, et ta läks igavikuteele, siis ta küsiks vastu, et mis on igavik?" sõnas Veidemann ja mainis, et tema tarkusest jagub mitmele põlvkonnale. "Aga tema juurde on vaja tulla ja jõuda, mis on see põhisõnum, mida ma ütleksin kõigile sellele leinalisel päeval."

"Eesti haritlased oskasid hinnata Toomas Pauli tähendust, ta oli meie südametunnistus," rõhutas ta ja lisas, et kanooniliselt läheb ta Eesti kultuuri meie kultuuriloo kirjutajana. "Tema Eesti piiblitõlke ajalugu, mis ilmus 1999. aastal, peaks olema üks neid kohustlikke tüvitekste kõikides ülikoolides, et me saaksime aru, kust me tuleme ja kes me oleme."

"Ta lähtus ikka põhiteesist, mis on kirjas piiblis, aga mis on tegelikult nii üldinimlik: ära tee teisele seda, mida sa ei taha, et sinule tehakse, ja püüa alati teha teisele head, tahtmata, et ta sulle sellega vastaks, aga sa tead, et sa oled midagi jaganud," ütles Rein Veidemann.