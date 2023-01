Tootsen: teemad, millest filmides räägitakse, on aja jooksul samaks jäänud

Tootseni filmikooli esimesel loeng-seanssil on luubi all on Virve Aruoja ja Jaan Toomingu film "Lõppematu päev" aastast 1972 ning Marko Raadi "Öine navigatsioon" aastast 1998.

Veel on kevadehooaja jooksul kavas Rainer Sarneti, Jaak Kilmi, Andres Maimiku ja Ilmar Raagi varasemad filmid ning Mark Soosaare ja Andres Söödi vähem nähtud linateosed. Ainsa välisfilmina linastub Rootsi režisöör Marcus Lindeeni dokumentaalfilm "Kahetsejad." Seansse saadavad Tootseni loengud, mis aitavad filmis toimuvat avada ja mõtestada.

Tootseni sõnul on filmikooli peamiseks eesmärgiks välja noppida kodumaise filmimaastiku varjatud pärlid. "Need võivad täiesti vabalt meie enda nina ees kättesaadavad olla, aga üks või teine ei ole taibanud seda vaadata," rääkis ta.

Tootsen, kes ise pole kunagi filmikoolis õppinud, on oma teadmised omandanud teistelt Eesti filmiklassikutelt. "See minu filmikool ongi kummardus vanemale põlvkonnale," nentis ta.

Samuti tulevad näitamisele Tootseni põlvkonnakaaslaste filmid. Tootseni sõnul on põlvkonnakaaslaste diplomitöid vaadates hea näha, kuidas filmitegijad vahepeal muutunud on.

Maikuus loodab ta vaatajate ette tuua Ilmar Raagi "Tapva Tartu". "See on jälle film, millest justkui kõik teavad, aga keegi ei ole seda näinud. Minu meelest näidati seda ühe korra, kui see 1998. aastal valmis sai."

Tootseni sõnul on põnev see, kuidas ajaloo jooksul on teemad, millest filmides räägitakse, samaks jäänud. "Üks oluline mõte on see, et aega ei ole olemas. Kogu aeg on kõik kohal – minevik, olevik ja tulevik on kõik ühel ajal põimunud," selgitas ta.

"Teemad on ju kõik sarnased – elu, surm, armastus, kuidas inimesena siin maailmas hakkama saada ja mis on elu mõte. Meie mured ja rõõmud on samad. See on tore äratundmine."