Rahvusringhäälingu kanalites kuuleb taas "Ööülikooli" värskeid loenguid

Eesti Rahvusringhäälingu ja "Ööülikooli" eestvedaja Jaan Tootseni koostöös jõuab sel kevadel kuulajateni kuus uut loengut, mis on Ööülikoolis valminud 2023. aastal. Neis jagavad oma mõtteid ja teadmisi Kristjan Korjus, Anna Hints, Alari Allik, Lauri Õunapuu ja Lauri Sommer, Tuul Sepp ja Elo Kiivet ning Urmas Tartes.

"Kuulajad kindlasti rõõmustavad, et ERR-i kanalites kuuleb taas värskeid "Ööülikooli" saateid ja lektorite hulgas on mõtlejaid, kes pole raadios seni nii pikalt oma mõtteid avanud," sõnas rahvusringhäälingu juhatuse liige Tiina Kaalep.

Ööülikooli eestvedaja Jaan Tootsen rõõmustas, et lisaks värskelt loodud Ööülikooli platvormile www.ylikool.ee on loengud taas kättesaadavad ka rahvusringhäälingus. "Loodan, et meie koostöö jätkub ka tulevikus," lisas Tootsen.

"Ööülikooli" uued loengud kõlavad Vikerraadio eetris alates 3. märtsist üle nädala pühapäeviti kell 19.05 ja Klassikaraadio eetris alates 3. märtsist pühapäeviti kell 22.05. Loenguid saab endale sobival ajal kuulata nii Eesti Raadio mobiiliäpis kui ka Jupiteri lehel.

Uued loengud ERR-i kanalites sel kevadel:

1. Matemaatik ja ettevõtja Kristjan Korjus "Inimeseks olemise mõtestamine tehnoloogia arengu taustal"

2. Filmirežissöör Anna Hints "Elust ja suitsusaunast"

3. Japanoloog Alari Allik "Miski ja eimiski vahel"

4. Pärimusmuusik Lauri Õunapuu ja kirjanik ning muusik Lauri Sommer "Sammaldunud lood ja laulud"

5. Loomaökoloog Tuul Sepp ja arhitekt ning Tartu abilinnapea Elo Kiivet "Elu aed on metsikult ilus"

6. Bioloog ja loodusfotograaf Urmas Tartes "Tähtedest ja inimestest"

"Ööülikooli" saatesari sündis 1999. aastal. 2000. aastal alustas loengusari Eesti Raadio eetris. Kuni 2022. aastani tootis sarja Eesti Rahvusringhääling. Alates 2022. aastast toodab sarja OÜ Aadam ja pojad koostöös MTÜ Ööülikooliga.

"Ööülikooli" loengud aastatest 2000–2022 on kuuldaval ERR-i arhiivis ning varasemaid loenguid saab kuulata ka Jupiterist. Alates 2023. aastast valminud loengud on saadaval värskel "Ööülikooli" leheküljel.