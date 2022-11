Luik: noore autorina tundsin, et kuulun pigem surnud kirjanike hulka

Viivi Luige sõnul oli tema esimese raamatu "Pilvede püha" ilmumina 1965. aastal väga suur asi, kuna raamatu avaldamine ei olnud tol ajal sugugi nii lihtne. "Tihti võis raamatu ilmumine võtta aastaid, sest kõike kontrolliti, autori tausta kontrolliti, tema hoiakuid kontrolliti ning oli ka lisaks paberipuudus, seega raamatuid ei saanudki korraga nii palju välja anda."

Kuigi kirjanike hulka kuulumine oli tema jaoks tol ajal oluline, tundis ta, et kuulub pigem surnud kirjanike hulka. "Need kirjanikud, keda ma olin lugenud ja keda ma väga austasin, olid surnud," tõdes ta ja lisas, et tema kaasaegsetest kirjanikest osad olid jällegi väga noored autorid. "Seega kaks äärmust, kas väga noored poisid või surnud vanamehed."

"Eesti kirjanikud suhtusid minusse väga sõbralikult, aga ma ei tundnud väga suurt ühtekuuluvust nendega, nad olid kõik minust palju vanemad, neil olid hoopis teised elukogemused ja teised vaated asjadele, ma ei olnud nende vanemate kirjanike seltskonnas väga palju," nentis Luik.

"Abstraktse mure või rõõmu pärast ei ole ma kunagi kirjutanud, vaid mul on olnud ikkagi midagi, mida on väga raske sõnades kirjeldada, midagi, mida olen tajunud teatud sündmuste, kogemuste või ka tunnetega seoses ning olen proovinud niimoodi väljendada, nagu mina suudan, mida ei suuda, seda ei suuda, aga seda, mida suudad, seda püüad võimalikult nii, et oleksid ise selles asjas sees," selgitas ta.

Uue raamatu kirjutamine on Viivi Luige sõnul omamoodi algusest alustamine. "See ei tähenda midagi, et sa oled kirjutanud mitu raamatut ja sul peaks olema see kogemus, seda ainet ja seda tunnet sa ei ole enne väljendanud ning sa pead jälle uuesti kõik uued sõnad leidma, mul kestab see üsna kaua, kuni ma ühelt raamatult teisele lülitan," rõhutas ta.