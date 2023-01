Piret Raud: mulle meeldib kirjutada hommikul üheksast kuni hetkeni, mil kõht läheb tühjaks

Kirjandussaates "Kultuuristuudio. Kirjandusministri juures" on sel nädalal külas Piret Raud, kes sõnas, et edukas kirjanik on see, kelle raamat loetakse lõpuni.

Mis on sinu lemmikraamatud?

Lemmikraamat on tihti mingi raamat, millest keegi räägib ja sa oled selle juba jõudnud ära unustada, aga siis tekib ohhoo-moment, et ohhoo, see on ju minu lemmik ka!

Viimati mainis keegi Pasternaki "Doktor Živagot" ja ma mõtlesin, et just, Živago! Või siis keegi räägib kuskil Astrid Lindgrenist, näiteks seda, et "Väike Tjorven, Pootsman ja Mooses", see on minu lemmik ka. Neid on hästi palju.

Millist tuntud raamatut sa pole kunagi lugenud?

Thomas Manni "Võlumäge".

Millist raamatut sa lugesid viimasena?

See oli ühe Colombia kirjaniku Juan Gabriel Vasquez'i "Asjade kukkumise hääl".

Kas sul on mingi aeg, koht, tingimus või nõudmine, et sa saaksid kirjutada?

Kõige meeldivam on kirjutada hommikul kodus, kui teisi ei ole kodus segamas. Hommikul üheksast kuni selle ajani, kui kõht tühjaks läheb. Siis tuleb vahepeal süüa, aga ülejäänud päeva osa ei ole nii efektiivne või mõnus.

Milline raamat on sind nutma ajanud?

See oli kunagi koolitüdrukuna, kui ma olin hästi kõrge palavikuga voodis ja lugesin Balzaci "Isa Goriot'd". Ma ei teagi, kas raamat oli nii kurb või seal oli oma osa sellel palavikul. Ma nutsin lahinal, seda ma mäletan.

Milline raamat on sind naerma ajanud?

Viimati ajas naerma Kivirähki "Lend Kuule". Seal oli üks tegelane Hunt, kes oli mulle hästi sümpaatne. Iseenesest traagiline ja tõsine tegelane, aga nii kui ta ilmus nähtavale, oli mul suu kogu aeg kõrvuni.

Milline kirjanik on edukas kirjanik?

Edukas kirjanik on see, kelle raamat loetakse lõpuni.

Kas sa loed enda kohta kirjutatud kommentaare?

Oojaa, olen lugenud küll. Võin öelda, et minu tunded kommenteerijate suhtes on täpselt samad nagu nende tunded minu suhtes.

Millist raamatut sa soovitaksid lugeda?

See on keerulisem küsimus. Ma soovitaksin lugeda mitte ilmtingimata uudiskirjandust, et me kõik loeme ja räägime ühest ja samast raamatust, vaid pigem lugeda neid raamatuid, mis on pikemaks jäänud.

Üks hea asi on Loomingu Raamatukogu kuldsari, kus on see töö meie eest juba ära tehtud. Seega midagi sealt sarjast äkki.

Kirjandussaade "Kultuuristuudio. Kirjandusministri juures" on ETV2 eetris teisipäeval kell 21.30.