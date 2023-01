Tõnu Õnnepalu: olen natukene klaustrofoob, vanglas ma vist kirjutada ei suudaks

Kirjandussaates "Kultuuristuudio. Kirjandusministri juures" on sel nädalal külas värske Tammsaare romaanipreemia laureaat Tõnu Õnnepalu, kes kinnitas, et suuremaid tingimusi tal kirjutamiseks ei ole, talle piisab lauast, toolist ning ühest aknaga toast.

Mis on sinu lemmikraamatud?

Kui täiesti mõtlemata öelda, siis raamat, mida ma olen elu jooksul kõige rohkem kordi lugenud, on Francois Mauriaci "Öö lõpp".

Millist tuntud raamatut sa pole kunagi lugenud?

Oi, triljonit. Neid on nii palju, kirjandus on nii suur. Ma ei ole tegelikult ka tohutu suur lugeja, sest kasvõi Balzaci olen ma väga vähe lugenud.

Mis raamatut sa lugesid viimasena?

Mul on praegu mitu raamatut pooleli, aga üks neist on Julia Kristeva "Must päike", mille alapealkiri on melanhoolia ja depressioon (naerdes).

On sul mõni kindel koht, aeg, nõudmine või tingimus, et sa saaksid kirjutada?

Midagi väga kindlat ei ole. Mingi rahu muidugi peab olema, aga mis see just tähendab... Mina ei tea, tool ja laud, jah, ilma tooli ja lauata ma ei saa, kuidagi põlve peal ma ei oska. Ka tuba ja vaade aknast, ma olen klaustrofoob natukene, kinnises ruumis ma ei saaks, vanglas ma vist ei kirjutaks, nii suur kangelane ma ei ole.

Milline raamat on sind nutma ajanud?

Paljud raamatut, see sama "Öö lõpp" kindlasti. Ma mõtlen, milline raamat viimasena nutma ajas... Ei tulegi praegu meelde, aga ma hakkan kergesti nutma, see ei ole mingi ime.

Milline raamat on sind naerma ajanud?

No see "Must päike" just ei ole naerma ajanud, kuigi see ei ole üldse nii sünge raamat kui võiks arvata. Ma naersin vahepeal "Palka" kirjutades, seda ma mäletan. Seal ma sain nalja.

Milline kirjanik on edukas kirjanik?

Edukas... Ausalt öeldes ma kirjanduse puhul ei mõtle selles kategoorias. Edukas... See on kuidagi halb kategooria. Edukas kirjanik... Tähtsam on see, et kirjanik oleks kirjanik, et ta oleks huvitav ja pakuks midagi, mul on täiesti ükskõik, kas ta on edukas või mitte.

Kas sa loed enda kohta kirjutatud kommentaare?

Üldiselt mitte, hingeline hügieen on neid vältida. Ma ei loe reeglina ka kriitikat.

Millist raamatut sa soovitaksid lugeda?

Taavi Eelmaa pistis mulle pihku oma luulekogu, ma lugesin selle ühe hooga läbi ning see mõjus ootamatult ergastavalt. Tihti luulekogud mõjuvad kuidagi teisiti, aga sellel oli huvitav mõju.