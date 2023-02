Õnnepalu: Vilsandi ja Pariis on olnud loomingulises mõttes kõige viljakamad kohad

Hiiumaale elama minemine 1980. aastatel ja seal kooliõpetajana tööle asumine oli Õnnepalu sõnul omamoodi kirjanduslik projekt. "Põhieesmärk oli kirjutamine ja tõlkimine, ma olin juba ülikooli ajal selle kursi võtnud, et lähen selle tee peale," ütles ta ja lisas, et oma debüütromaani "Piiririik" kirjutas ta aga 1993. aastal Pariisis. "Ega mul ei olnud mingit kava, et ma lähen "Piiririiki" kirjutama, see lihtsalt juhtus seal."

Tema sõnul oli "Piiririigi" jaoks kindlasti just Pariisi vaja. "Ma tegelikult kirjutasin Hiiumaal ühe romaani juba varem, aga ma viskasin selle ära," ütles ta ja tõdes, et täpselt numbrit ta ei tea, mitmesse keelde "Piiririik" tõlgitud on, kuid see jääb tema hinnangul 25 kanti. "Näiteks Itaalias oli selle vastu kuidagi palavam vastuvõtt ja kirjutati sellest rohkem, Prantsusmaal seevastu oli kõige leigem huvi selle vastu, aga eks raamatute saatus ongi väga juhuslik."