Kristiina Kass: kirjutamiseks pean olema vaikuses ja üksi

Mis on sinu lemmikraamatud?

"Viplala", "Üle linna Vinski", Lars Kepleri "Playground" ja Ole Lund Kirkegaardi "Kummi-Tarzan".

Millist tuntud raamatut sa pole kunagi lugenud?

Koraani ja piiblit ma pole läbi lugenud, siit-sealt midagi, aga kumbagi pole läbi lugenud.

Millist raamatut sa lugesid kõige viimasena?

Eile öösel kell pool kaks lõpetasin Robert Galbraighti ehk J. K. Rowlingu pseudonüümi alt kirjutatud "Tintmust süda". Mina kuulasin selle läbi, see oli 35 tundi, raamatuna oli see üle 1000 lehekülje.

On sul kindel aeg, koht või nõudmine, et sa saaksid kirjutada?

Mul on vaja olla vaikuses ja üksi, põhimõtteliselt ma võin ka laeva peal kirjutada kui on vaja, aga mul peavad olema tropid kõrvas, et ma ei kuuleks muid asju. Kui ma olen ka üksi ja oma laua taga, seal on kõige lihtsam kirjutada, aga kui keegi tuleb kogu aeg midagi küsima või kui mul oli kunagi koer, kes palus, et vii mind välja, siis see mind segas.

Milline raamat on sind naerma ajanud?

David Safieri "Halb karma", mis on ülilahe raamat ühe naise surmast ja elust pärast surma sipelgana.

Milline kirjanik on edukas kirjanik?

Väliselt mõeldes selline, kes elab ära sellest kirjutamisest, aga teisest küljest selline, kelle raamatuid loetakse ja kelle raamatud meeldivad inimestele.

Kas sa loed enda kohta kirjutatud kommentaare?

Kui ma neid kuskilt leian, siis loen, aga tihtipeale ma ei teagi, et keegi on kuskil midagi kirjutanud. Aga kui ma ennast olen guugeldanud, siis ma vaatan, et äkki midagi on kirjutatud. Jah, see huvitab mind.

Millist raamatut sa soovitad lugeda?

Ma soovitan lugeda David Safieri "Halba karmat".