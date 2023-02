Andrus Kivirähk: soovitan minna raamatukokku ja lugeda vanu raamatuid

Kirjandussaates "Kultuuristuudio. Kirjandusministri juures" on sel nädalal külas Andrus Kivirähk, kes kinnitas, et lastekirjandus jääb kirjanduslugudest tihti üldse välja, vaatamata sellele, et 20. sajandi ühed parimad kirjanikud olid Astrid Lindgren ja Tove Jansson.

Millised on sinu lemmikraamatud?

Neid on nii palju, aga ma mõtlesin, et kuna alati keskendutakse täiskasvanute kirjandusele ja kirjanduslugudes ka lastekirjandus jäetakse tihti üldse välja, kuigi tegelikult 20. sajandi ühed parimad kirjanikud olid Astrid Lindgred ja Tove Jansson. Seetõttu ma ütlen, et minu lemmikraamat on Tove Janssoni "Trollitalv".

Millist tuntud raamatut sa pole kunagi lugenud?

Neid on hästi palju ja eriti luule vallas, ma pole ilmselt ühtki Lord Byroni luuletust kunagi lugenud.

Need ei ole ka väga tuntud, ma arvan.

Lord Byron on väga tuntud kirjanik.

Kirjanikuna küll...

Aga kellena siis? (naerdes)

Aga kas sa tead kedagi, kes on Lord Byronit lugenud, kui jätta kõrvale Märt Väljataga?

No ma ei tea noh... Tegelikult ma ei ole ka James Joyce'i lugenud ja Marcel Prousti lugenud, neid on väga palju, häbi öelda.

Millist raamatut sa lugesid viimasena?

Kui nüüd ilukirjandusest rääkida, siis see oli vist "Punase raamatu" sarjas ilmunud Narine Abgarjani "Simon". Väga hea raamat, soovitan.

On sul mingi kindel aeg, koht, tingimus või nõudmine, et sa saaksid kirjutada?

Ma kirjutan üldiselt hommikuti oma kirjutuslaua taga oma arvutis.

Milline raamat on sind nutma ajanud?

"Pal-tänava poisid" kohe kindlasti, kui Nemescek ära suri, see oli nii südantlõhestav.

Milline raamat on sind naerma ajanud?

"Vahva sõdur Švejk" kindlasti, aga ka "Kolm mees paadis" on hüsteeriliselt naljakas.

Kas sa loed enda kohta kirjutatud kommentaare?

Eks ma ikka piisavalt uudishimulik olen, ikka loen.

Millist raamatut sa soovitaksid lugeda?

Vat ma soovitaksingi minna raamatukokku ja lugeda vanu raamatuid, neid, mis on ilmunud ammu ja ootavad, et keegi nad uuesti avastaks.