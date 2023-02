Wimberg: edukas kirjanik mõtleb elu lõpus tagasi ja tõdeb, et tal oli hea

Kirjandussaates "Kultuuristuudio. Kirjandusministri juures" on sel nädalal külas Wimberg, kes tunnistas, et kirjutamiseks on tal vaja vaikust ja värsket pead.

Mis on sinu lemmikraamatud?

Neid on tohutult, aga väga oluline on Ray Bradbury võrratu looming eesotsas "Võililleveiniga".

Millist tuntud raamatut sa pole kunagi lugenud?

"Anna Kareninat", aga ma olen filmi näinud, film on päris hea.

Millist raamatut lugesid sa kõige viimasena?

Praegu ma loen Jaan Rannapi paksu raamatut "Koolilood", mis avaneb mulle täiesti ootamatutest külgedest. Ma kirjutasin Rannapile ka mõned küsimused, et mis ta seal mõtleb. On imeline arutada raamatu autoriga, mida ta mõtles.

On sul kindel aeg, koht või tingimus, et sa saaksid kirjutada?

Värske pea ja vaikus.

Milline raamat on sind nutma ajanud?

Ray Bradbury "Võilillevein".

Milline raamat on sind naerma ajanud?

"Kolm meest paadis (koerast rääkimata)". Issand kui ebaoriginaalne vastus... Oota, las ma mõtlen, kas tuleb midagi originaalsemat... Ei, see Jerome on praegu ikka nii ees.

Milline kirjanik on edukas kirjanik?

Rahalises mõttes oleks üks vastus, aga edukas kirjanik on see, kes oma kujuteldava elu lõpus vaatab tagasi ja ütleb, et mul oli hea.

Kas sa loed enda kohta kirjutatud kommentaare?

Neid väga palju ei ole, aga kui ma aeg-ajalt peale satun, siis loen küll, aga ma spetsiaalselt ei otsi. Neid on ka üsna vähe, pole vist enam kohti, kus kommenteerida.

Millist raamatut sa soovitaksid lugeda?

Soovitaksin lugeda võrratut raamatut, mis on muutnud minu arusaamist kosmogooniast. See on Umberto Eco "Roosi nimi".