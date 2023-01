Tiit Aleksejev: raamatute hind ei ole enam eestlastele taskukohane

Aleksejevi sõnul on olukorras, kus kodus on pikk raamaturiiul, palju suurem ka tõenäosus, et laps hakkab lugema. "Seda vastutust ei tohiks ainuüksi koolile delegeerida, lugemis- ja kultuuriharjumus saab kodust alguse ning selle koha pealt on küll oluline, et inimestel oleks võimalik osta nii paber- kui ka e-raamatuid, et see hind oleks Eesti inimesele taskukohale, mida ta tänaseks päevaks kahjuks enam ei ole."

"Lugejal peab olema võimalus osta teost uudishimust ja emotsioonipõhiselt, aga ainus sari, mis seda praegusel hetkel võimaldab, on Loomingu Raamatukogu, sest see ilmub riikliku toetusega ja teoste hinnad on taskukohased," mainis Aleksejev ja kinnitas, et siin on käes kriitiline piir. "Turumajandus, millele paljuski Eesti riigi majanduslik toimimine on rajatud ning mis tundub igati toreda asjana, omakeelse kirjanduse ja kultuuri puhul ei tööta ja siin on vaja aktiivsemat kirjanduspoliitikat, riigi abi ning mitte ainult autorile ja kirjastajale, vaid ka lugejale."

"Müügiargument ei ole alati kõige sobivam, sest maailmakirjandus on täis täielikke luusereid müügi seisukohalt, näiteks Franz Kafka, Robert Musil, Jorge Luis Borger, James Joyce, Artur Rimbaud, kes oma eluajal müüsid sageli paarkümmend või paarsada eksemplari, aga nende nimedega seostatakse nüüd linnu või terveid kultuure, seega müügiargument ei näita teose tugevust, vaid seda näitab ainult aeg, kas teosest saab midagi püsivat või ta kaob," tõdes ta.

"Mulle tundub, et raamatu hind mängib siin kriitilist rolli, me võime Eesti kirjaniku teosed ka kullast riiulile asetada, aga kui nad on lugejale rahaliselt üle jõu käivad, siis sinna nad jäävadki," tõdes ta ja rõhutas, et Eesti kirjandust on vaja samal ajal tutvustada, lugemisharjumust hoida ja süvendada ning kirjandust noorteni viia. "Minu üleskutse raamatupoodnikele on tõesti säärane, et aidake Eesti kirjandusel esile tulla, eksponeerige teda eraldi, sest Eesti kirjanik kirjutab maailma konkurentsis, võistleb maailmaliigas ning tuleb hästi toime, kuid raamatupoe paremast struktureerimisest on abi."