Tiit Aleksejev: ei saa öelda, et eesti kirjandus oleks kuidagi kehvemaks muutunud

"Ootamatu muidugi, aitäh teada andmast," ütles Tiit Aleksejev uudist kuuldes ning kinnitas, et selline info võtab sõnatuks. "Hetkel koostan ka ametlikku dokumenti, mis peab aitama kirjanike liidul majanduslikult ellu jääda."

Aleksejev rõhutas, et kirjandus on igavene. "Kõik on ju võrdluses, aga ei saa öelda küll, et eesti kirjandus oleks kuidagi alla käinud või kehvemaks muutunud, aga omaette küsimus on see, kuidas läheb autoritel majanduslikult ja siin ei saa küll optimistlikku vastust anda."

Seda Aleksejev öelda ei osanud, mille eest teda täpselt tunnustati. "Seda peaks täpsustama kellegi teisega, aga mul on väga hea meel ning ma olen riigipeale tänulik."