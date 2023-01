Vikerraadio kuulajate lemmikteos on Leelo Tungla "Seltsimees laps"

Vikerraadio kodulehel toimunud küsitluses sai oma eelistused märkida raamatute seast, mis on ilmunud aastatel 1991–2022. Koostöös mitme kirjandussõbraga seadis Vikerraadio hääletusele 98 teost, samuti sai igaüks loetelusse lisada ka oma lemmiku.

Küsitluses avaldas arvamust 1202 inimest, kes andsid raamatutele kokku 7481 häält (valida sai kuni kümme lemmikut). Ülekaalukalt pälvis esimese koha Leelo Tungla triloogia "Seltsimees laps" (ilmunud 2008–2018), millele anti 497 häält.

"Oleme koos kannatanud, aga ka naernud ja rõõmustanud. Nüüd muretseme Ukraina ja selle kaudu ka iseenda pärast. Mõned on küll pahandanud, et miks on raamatus nii palju naeru, aga ausalt öeldes ma tahtsin, et oleks aru saada, et eestlased ei olnud kõik metsavennad või kommunistid. Oli inimesi, kes püüdsid oma lapsi kasvatada ausateks ja rõõmsateks ning lapsed andsid neile jõudu loota, et tuleb iseseisvus, mis meil nüüd käes on. Ma väga tahaksin, et me oskaksime sellest rõõmu tunda. Me mõtleme palju igapäevastele muredele, aga võiksime mõelda aeg-ajalt sellele, et me olemegi iseseisvad. Nii tahaks, et saaksime seda mõtet mõelda igavesti," sõnas Leelo Tungal.



Vikerraadio küsitlusel saavutas teise ja kolmanda koha Andrus Kivirähk, kelle "Rehepapp" (ilmunud 2000. aastal) sai 431 häält ja "Mees, kes teadis ussisõnu" (ilmunud 2007. aastal) 393 häält. Esikümnesse jõudis kahe teosega Tõnu Õnnepalu, raamatusarjaga Indrek Hargla ning ühe teosega Vahur Afanasjev, Valdur Mikita, Olavi Ruitlane ja Mudlum.

Kuulajad said lisaks küsitlusele lisada ka oma lemmiku. Kõige enam pakuti Andrei Hvostovi teost "Sillamäe passioon" ja Mehis Heinsaare romaani "Kadunud hõim". Kokku nimetati 221 teost.

Kuulajate lemmikteosed uuema aja eesti ilukirjandusest kuulutati välja "Vikerhommikus", kus edetabelit analüüsis kirjastaja ja raamatusõber Elisa-Johanna Liiv.



Vikerraadio kuulajate 33 lemmikteost (ilmunud 1991-2022), lisatud häälte arv:

1. Leelo Tungal "Seltsimees laps" 497

2. Andrus Kivirähk "Rehepapp" 431

3. Andrus Kivirähk "Mees, kes teadis ussisõnu" 393

4. Indrek Hargla "Apteeker Melchior" (sari) 328

5. Vahur Afanasjev "Serafima ja Bogdan" 320

6. Valdur Mikita "Lingvistiline mets" 273

7. Tõnu Õnnepalu "Paradiis" 245

8. Olavi Ruitlane "Vee peal" 227

9. Mudlum "Mitte ainult minu tädi Ellen" 222

10. Tõnu Õnnepalu "Piiririik" 212

11. Viivi Luik "Varjuteater" 192

12. Maarja Kangro "Klaaslaps" 174

13. Mihkel Mutt "Rahvusvaheline mees" 146

14. Mihkel Raud "Musta pori näkku" 144

15. Aidi Vallik "Kuidas elad, Ann?" 143

16. Margus Karu "Nullpunkt" 138

17. Viivi Luik "Ajaloo ilu" 121

18. Jaan Kaplinski "Seesama jõgi" 120

19. Sass Henno "Mina olin siin" 116

20. Mats Traat "Minge üles mägedele" (sari) 114

21. Kai Aareleid "Linnade põletamine" 105

22. Jaan Kross "Paigallend" 102

23. Leo Kunnas "Sõdurjumala teener" 88

24. Meelis Friedenthal "Mesilased" 79

25. Juta Kivimäe "Suur tuba" 72

26. Urmas Vadi "Neverland" 72

27. Ene Mihkelson "Katkuhaud" 71

28. Jaan Kross "Mesmeri ring" 67

29. Mihkel Mutt "Kooparahvas läheb ajalukku" 66

30. Tiit Aleksejev "Palveränd" 58

31. Piret Raud "Portselanist nael" 56

32. Mart Kivastik "Taevatrepp" 55

33. Armin Kõomägi "Lui Vutoon" 54