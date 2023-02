Jaak Lõhmus teenetemärgist: ega selle nimel tööd ei tehta, aga see on tore tunnustus

Valgetähe IV klassi teenetemärgi pälvis teiste hulgas ka filmiajakirjanik ja -õppejõud Jaak Lõhmus, kes kinnitas, et selle peale pole ta kunagi ise mõelnud, et peaks nüüd teenetemärgi saama.

"Ma ei ole väga emotsionaalne inimene, see on suur au, suur rõõm ja väike sõrmeviibutus ka, et käitu korralikult ja tee hästi oma tööd," tõdes Jaak Lõhmus ja lisas, et seda ta pole kunagi mõelnud, millal ta teenetemärgi saab. "Selle nimel tööd ei tehta, aga see on tore tunnustus ja ainult rõõm."

Lõhmus sõnas, et ta on praeguste filmitudengite üle väga rõõmus. "Eesti filmi kohta ütlen ma neile ikka üht lauset, et Eesti filmil pole kunagi olnud nii häid aegu kui praegu, aga kõik on endiselt tegemata," selgitas ta ja kinnitas, et täpset selgitust ta sellele mõttele anda ei tahakski. "Sellele peakski lähenema loominguliselt."