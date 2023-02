Teenetemärgi pälvinud Ilmar Trull: tunnen end nagu sportlane

Teenetemärgi pälvimisest kuulis Trull ajakirjanikult. "Ma olen täna terve päeva väljas olnud, see oli mulle paras uudis ja üllatus," rääkis ta.

Küsimusele, mis tunne on, vastas kirjanik, et tunneb end nagu sportlane. "Väga üllatav oli, ma ei oodanud midagi taolist. Ütleme nii, et see oli täielik obadus, aga ma ei kurda, oli hea obadus."

Trull nentis, et presidendilt saadud orden tähendab talle tunnustust ja teeb meele rõõmsaks. "Sellist asja pole varem saanud," märkis ta.

Peamiselt toimetab kirjanik oma igapäevaste toimetuste kallal – koostab ristsõnu ja kirjutab lasteluuletusi. "Töid ikka on, ma teengi neid lihtsalt jätkuvalt, mingit ekstra asja ei ole," rääkis ta. "Kogusid võiks kokku panna küll, aga ma ei ole endale tärmineid sättinud. Kui tuju peale tuleb, panen järgmise kogu kokku. Võiks öelda, et materjali on."