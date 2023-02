Teenetemärgi pälvinud filmiprodutsent Kalev Tamm: selleks ma küll valmis ei olnud

Üle 30 aasta joonisfilmidega töötanud Kalev Tamme jaoks oli uudis Valgetähe IV klassi teenetemärgist suur üllatus. "Selleks ma küll valmis ei olnud, eks ma olen segaduses praegu," ütles ta ja lisas, et joonisfilmil võiks alati paremini minna. "Aga ei tohi nuriseda, sest filme me ju endiselt teeme."

Koos preemiaga sai Tamm aga teisegi hea uudise: Lucija Mrzljaki ja Morten Tšinakovi joonisfilm "Eeva", mille juures tema on produtsent, osaleb Berliini filmifestivali lühifilmide võistlusprogrammis. "Festivalile oli esitatud kuskil 7400 filmi, millest võistlusprogrammides on 230 ja lühifilmidest on ainult 20 filmi, seega see on suur tunnustus."

"Film saab palju tähelepanu, väga palju festivalikutseid on veel filmile tulnud," kinnitas ta ja lisas, et see on filmitegijatele väga oluline festival.