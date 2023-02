Anne Ruussaar: muuseumitöötajad pole ühiskonnas enamasti kõige nähtavamal kohal

President Alar Karis tunnustas Valgetähe V klassi teenetemärgiga ka kunstiteadlaste Anne Ruussaart, kelle sõnul on väga meeldiv, et ka muuseumitöötajaid on tähele pandud.

"Ma olen tõesti väga-väga üllatunud, ma isegi ei kujuta ette, mille eest," ütles Ruusaar ja lisas, et ehk pälvis ta teenetemärgi pikaajalise muuseumitöö eest. "Ma tulen praegu konverentsilt ja ma ei teadnud sellest preemiast mitte midagi."

Tal on aga väga hea meel, et ka muuseumitöötajaid on tähele pandud. "Nad ei ole enamasti esmajärjekorras ordeni saajad ning pole ka ühiskonnas kõige nähtavamal kohal, mul on väga-väga hea meel, et president ka meie tööd tunnustab."