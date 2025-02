Raamat "Vajadusest võrsunud" pakub põnevaid lugusid trussikutest turbani

Autori sõnul kasvas raamat välja tema igapäevatööst.

"Ma olen ju muuseumitöötaja, ma töötan nende asjade keskel, ja loomulikult minu käest ju küsitakse, kes on selle teinud ja millises ettevõttes ja millal. Ega paljudel esemetel ju ei ole küljes firmasilti, mille järgi me võiksime öelda täpselt, et kes ja millal ja miks. Seetõttu on neid kogu aeg tulnud uurida, ja eks see niimoodi vaikselt arenema hakkas," ütles Eesti Ajaloomuuseumi teadur-kuraator Anne Ruussaar.

Ruussaare sõnul ei ole raamat klassikaline teatmeteos.

"See raamat koosneb siiski lugudest. Nendest põnevatest ettevõtete ja ettevõtjate lugudest, sest tihtipeale on ka ettevõtete omanike või ellukutsujate endi saatused nii värvikad, et neid on eraldi väga põnev uurida ning sageli saavad need esemed siis nagu teistsuguse väärtuse ja hakkavad eraldi sinuga rääkima," lisas Ruussaar.

Fotodel kujutatud esemed on pärit paljude Eestimaa muuseumide kogudest.

"Nii et Hiiumaast Narvani me ju otsisime kõik need esemed ülesse, kuigi raamatusse läks ainult väike murdosa sellest, aga paljud esemed on esimest korda üldse raamatukaante vahele jõudnud, nii et see eseme pillerkaar võiks teha rõõmu igale eestlasele, sest tõesti kõik trussikutest turbani on siin sees," sõnas Ruussaar.

Ruusssaar loodab, et raamat õhutab lugejaid ka oma sahtleid ja kappe taas kriitilise pilguga üle vaatama, sest kindlasti on neis varjul Eestimaal toodetud esemeid, mille üle nii uurijad kui muuseumid suurt rõõmu tunneksid.