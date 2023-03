Piret Raud "Nimepanijast": süngus ei ole nii tumedates toonides, et lugejal eluisu ära kaoks

Raud sõnas, et raamatud peegeldavad kirjanikku ümbritsevat aega ja olustikku selle kirjutamise ajal. "Need viimased aastad ongi olnud üsna süngevõitu."

Siiski lisas Raud, et "Nimepanijast" leiab ka omajagu huumorit. "Selle süngus ei ole nii tumedates toonides, et lugejal täitsa eluisu ära kaoks. Ma leian, et ühes heas raamatus võikski erinevaid toone olla – kõik ei pea ilmtingimata olema kirjutatud ühel toonil."

Kultuurkapitali näitekirjanduse auhind antakse välja kolme aasta tagant. Tänavu pälvis selles kategoorias tunnustuse Jaan Unduski teos "Suur Siberimaa", mis on pühendatud Jaan Krossile ja jõudis 2020. aastal ka Draamateatri lavale.

"Tema puhul oli minu jaoks oluline see, et ta vormus lõpuks kirjanikuks väga rasketes oludes – Siberi oludes," rääkis Undust Jaan Krossist. "Ta sai kirjanikuks, püüdes jääda inimeseks ebainimlikes oludes ja see on võib-olla see, mis meid kõiki imetlema paneb."