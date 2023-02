Piret Raud: "Järve kiri" on minu üks introvertsemaid raamatuid

"Järve kiri" räägib loo järvest, kes saadab merele pudeli abiga kirja. Raud selgitas, et raamatu kirjutamise idee tuli talle mere ääres jalutades. "Mulle meeldib mere ääres otsida või vaadata kõiki väikseid kivikesi ja kõrkjatükikesi ja kõike, mis meri kaldale uhub, selliseid väikseid asju," sõnas ta ja lisas, et talle meeldivad kangesti merepoolt siledaks uhutud tillukesed klaasitükid, mis vahel randa satuvad. "Tegelikult tuligi tahtmine mõnest sellisest klaasitükist raamat kirjutada."

Värske teost räägib läbivalt eriilmelisest igatsusest ning oma raamatuga soovib Raud ka luuletajatele austust avaldada. "Raamatu idee või mõtte sees on mingisugune igatsus kellegi tundmatu või kujuteldava sõbra järele," sõnas ta ja kinnitas, et seal on juttu ka vastamata armastusest. "Laiemalt võttes on see raamat ka mingil määral minu kummardus kõikidele luuletajatele ja luulele üleüldiselt. Ma väga austan ja armastan luulet."

Raud nentis, et raamat ühildub hästi introvertse eestlase olemusega. "See on tegelikult üks introvertsemaid ja kuidagi sissepoole pööratumaid raamatuid, mis ma teinud olen."