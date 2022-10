Piret Raud jutukogust "Nimepanija": see on kõige süngem raamat, mille ma kirjutanud olen

"Ma arvan, et see on kõige süngem raamat, mille ma kirjutanud olen. Loodan, et järgmine teos tuleb helgemates toonides. Aga eks iga raamat peegeldab seda aega, kus me elame ja midagi pole teha, see 2022. aasta ongi olnud väga sünge ja selles raamatus on seda süngust tugevasti tunda," selgitas Raud.

Autori sõnul on leiab raamatust ka kibedamat huumorit. "Kui ma seda kogu kokku panin, siis oli mul tegelikult rohkem lugusid ja olid ka mõned naljakamad ja anekdootlikumad lood, aga mulle tundus, et need naljalood ei sobigi siia väga hästi ja ma jätsin mõned lõbusamad asjad välja."

Kirjanik rõhutas, et kuigi uus teos sobib hästi ka Halloweeni-aega, pole see siiski lastele mõeldud, sest praegustel tumedatel aegadel ei ole ta suutnud noorematele lugejatele midagi kirjutada.

Raud, kes on välja andnud ka lastele mõeldud jutukogusid, tõdes, et viimasel ajal pole ta suutnud lastele enam kirjutada. "Kui sellest süngusest tahta rääkida, siis hoiaks lapsed sellest eemal," märkis ta.