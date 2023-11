Olav Osolini debüütromaan "Kus lendab part" sai järje

Osolini sõnul ei tahtnud ta kirjutada esimesele Pardi-raamatule lihtsalt järge, vaid tõi platsile sootuks uue mängija – politseikooli noore nutika praktikandi Kevini, kellest saab Eesti Politsei vaneminspektor Samuel Pardi uus paarimees. Üheskoos tuleb neil lahti harutada moodsas idufirmas aset leidnud saladuslik mõrv ning selle käigus avastada ka kahe generatsiooni diametraalselt erinevat maailmavaadet.

"See on palju paremini kirjutatud, kui mu eelmine raamat ja ka palju naljakam," arvab autor ise, lisades, et kuna tema hinnangul on romaanil korralik puänt, siis loodab ta, et see pakub põnevat lugemist ka tõsistele krimisõpradele. "Ja ehk leiavad mu uue raamatu üles ka noored," loodab Osolin.

Raamatu toimetas Eda Allikmaa ja kujundas Britt Urbla Keller.