Peeter Jalakas: praegu otsib inimene kunstist kindlust, tasakaalu ja lootust

Peeter Jalakas rõhutas, et tema pole kuskil väitnud, justkui lõpetas Von Krahli teater tegevuse. "Pigem ma olen üritanud väita, et me tahaks kangesti edasi teha järgmises kohas ja veidi teistmoodi, aga samas selles kohas paraku nii läks erinevate asjaolude kokkusattumisel," ütles ta ja lisas, et viimase paugu pani koroonaviirus. "Ja sellisel moel seal enam edasi tegutseda ei saanud."

Ühtki muud lahendust peale sulgemise Jalakas ei leidnud. "See tundus ka täitsa huvitav, kaua sa ikka ühe koha peal oled, 30 aastat on päris pikk aeg," sõnas ta.

Tema arvates võiks riik olla teatrile justkui parem peremees kui kohalik omavalitsus. "Mulle tundub, et riigil võiks terviklikum pilt olla, aga kas riik üldse peaks omanik olema, seda ma ei oska öelda," mainis Jalakas ja lisas, et kõige enam häirivad teda riigi asutatud sihtasutused. "Sellega on justkui põlistatud, et on üks ports teatreid, mis on riigi omad, millega on üks loogika, ja on need 35 erateatrit, millega on teine loogika."

"Hetkel on olukord selline, et riigi sihtasutused on üks seltskond ja kõik teised on eraldi, neid rahastatakse eri loogika alusel ning lisaks sellele, et neil on erinevad võimalused, tekib ka see, et riik sel moel solgib turgu, sest kui ta kehtestab oma finantseeritud sihtasutustes ühesugused palgatasemed, siis peavad ka teised sellest lähtuma, kuigi neile seda palgataset ei tagata," rõhutas Jalakas.

"Toona tundus see jube hea, et nüüd on riiklike asutuste aeg läbi ja kõik ühesugused, seda muutust esitleti niiviisi, et lihtsalt osad teatrid on suuremad ja teised väiksemad, see tundus väga loogiline," selgitas ta ja mainis, et alles hiljem tekkis sinna retoorikasse juurde ka nn omanikuloogika. "Omanik peab nendesse ettevõtetesse suhtuma teisiti, sest ühes ta on omanik ja teises ei ole ning sealt läks kõik vussi ning samasse rattasse tagasi."

Peeter Jalaka arvates on praegu selline periood, kus inimene otsib kunstist mingit sorti kindlust, tasakaalu ja lootust. "See tundub olevat tänasel päeval tähtis, mitte niivõrd sotsiaalne torkimine, sellest ollakse veidi väsinud," mainis ta ja lisas, et iga teos, eriti siis, kui tegu on kaduva kunsti ehk teatriga, on selles ajahetkes, kuhu ta on loodud. "See dikteerib selle rütmi ja isegi vaat et värvigamma, mis selles loos on, sa ei saa neid vahetada, peaks olema isegi keelatud ka vanasid salvestusi vaadata videost, sest see annab täiesti vale arusaama."

Uus teatriprojekt on Jalaka sõnul praegu ootel. "Üks härra (teine saatekülaline Laur Kaunissaare, toim.) ei suuda oma tööd teha," kinnitas ta ja mainis, et edaspidi soovivad nad jätkata nn bänditeatriga. "Trupp ei ole mitte ainult näitlejad, vaid see on ikkagi üks tervik" ütles Jalakas, lisades, et lisaks käsitlevad nad kogu teatrikunsti kui poeesiat. "Kolmas oluline nüanss on tehnoloogia, mida ma tahaksin kangesti sinna mängu juurde tuua."