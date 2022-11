"Kultuuristuudio. Arutelu" uurib jalgpalli läbi kultuuri- ja eetikaprisma

Pühapäeval algab Kataris jalgpalli MM, mille tähe all möödub kogu järgnev kuu. Kuigi tänavust finaalturniiri on saatnud poleemika alates riigile korraldusõiguste andmisest, võib olla kindel, et finaalturniiri mängud fännidel vaatamata ei jää. Jalgpalli uurib läbi kultuuri- ja eetikaprisma ka kolmapäeval "Kultuuristuudio. Arutelu".