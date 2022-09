Mart Juur uuest kirjandussaatest: jumal teab, kuhu me välja jõuame

Uue kirjandussaate mõte on vaatajatele näidata stuudiosse kutsutud kirjanikke ning esitleda üht väikest hetke nende elust. "Tahame, et inimesed saaksid nende autoritega televisiooni vahendusel kokku ja meil oleks mõnus aega veeta," kirjeldas saatejuht Mart Juur.

Juur märkis, et kuna suurepäraseid kirjanikke on Eestis rohkem kui seitse, oli saatekülaliste valik keeruline. "Näitame kirjanikke, kes on nii mulle kui ka paljudele teistele olulised, ning kelle looming tähendab meile nii mõndagi," märkis ta.

Saates soovitakse vestelda kirjanikega teemadest, mis on külaliste loomingus olulised, kuid lõpuks on Juure sõnul nende isikud need, mis ekraani vallutavad. "Jumal teab, kuhu me välja jõuame."

Kultuuristuudio. Kirjandusministri juures Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

Esimeses saates on Juure vestluspartneriks luuletaja Contra. "Iga luuletaja on erinev, aga Contra on mingis mõttes Eesti rahvalaulik – teda teatakse hästi vallatute riimide ja värsside autorina, ning ta on jube vaimukas ja sügav kirjanik," kirjeldas saatejuht külalist.

Esimeses saates räägitakse muuhulgas sellest, milline on Contra roll Läti kultuurielus, miks ta esineb erinevates Läti saadetes ja mida ta nendes räägib.

Lisaks Contrale saab saates näha Leelo Tungalt, Urmas Vadi, Viivi Luike, Ilmar Tomuskit, Mihkel Mutti, Viivi Luike ja Mudlumit.

"Kultuuristuudio. Kirjandusministri juures" on eetris alates 27. septembrist teisipäeviti kell 21.30.