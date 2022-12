Abiks pakkide lunastamisel: Leelo Tungla värsked jõululuuletused

Rahva Raamatu kirjastus andis aasta lõpus välja Leelo Tungla värskete jõululuuletuste kogumiku "Jõulud tulgu!". Avaldame teosest neli luuletust, mis on abiks ka kuuse all pakkide lunastamisel.

Jõulumees jäi karantiini

Nukralt istub ahjusuu ees

norutades jõuluvana

kuuma teevett üksi juues,

nohuse ja pahurana.

Mullu rõõmsalt vilet laskis,

kandis pakke, juhtis saane,

nüüd ta istub, habe maskis,

ega oska teha plaane.

Olukord on tõesti jabur –

jõulumees jäi karantiini!

Aga päkapikulabor

juba katsetab vaktsiini.

Istu, jõuluvana, puhka!

Viirus päkapikke pelgab –

las ta kaob kui tina tuhka!

Siis meil alles pidu algab!

Pingviinide jõulumarss

Pingviinid tähtsalt tatsuvad paraadile –

või lähevad nad külla jõulutaadile?

Näod puhtaks tehtud, seljas uhked frakid –

eks neidki juba oota jõulupakid!

Pingviinidele jäätist ära kingi –

nad söövad seda niigi aasta ringi!

Pingviini jaoks on parim maiuspala

krevetijupp või väike kena kala.

Nad jõulukingi ootel kooris laulavad,

paar pisemat vaid tasakesi jauravad –

ei ole kerge sõnu saada pähe,

kui aastaid sul on turjal õige vähe.

Ka tantsusammud

selged on pingviinidel,

kuid kõnnak pole see

mis baleriinidel,

ent kniks ja kraaps

on krapsakas ja nõtke –

eeskuju sellest,

tähtsad onud, võtke!

Pingviinid peagi koju

peolt on tatsumas,

silm säramas ja nokad

rõõmsalt matsumas,

ja igaühe süsimustal

frakil on põuetaskud

kingitustest pakil.

Päkapikk on superstaar

Kirkaid tähti talvetaevas

aina süttib veel ja veel.

Kosmonaudil tähelaevas

ometi on nukker meel.

Sabatähed teevad trikke,

kuugi kurvana ei näi.

Tema aga päkapikke

taga igatsema jäi…

Kääbustähti imelikke

ilmaruumis ringi käib,

aga leida päkapikke

lausa võimatuna näib!

Jõuluõhtul saabus siiski

päkapikk raketiga –

kosmonaudile ta viiski

moosituube kotiga!

Jõulutunnet tunda varsti

saigi kosmonaudist mees –

tervelt veerand verivorsti

ühes tuubis oli sees!

Täitus rõõmsa õhinaga

kosmonaudi silmapaar

siis, kui saabus tuhinaga

päkapikust superstaar.

Kõigil meil on omad soovid

Kõigil meil on omad soovid –

kõik ei täitu kohemaid.

Kui sa näiteks suvel soovid

lumehangi kohevaid,

täide siis su soov ei lähe,

kui just unes lund ei näe.

Oota veidi, oota vähe:

tali taevasse ei jää!

Oota veidi, oota vähe –

kui su soov on suur ja hea,

eks ta ikka täide lähe

õnnelikult õige pea.

Aga talvel ole valvel:

aeg on lund siis soovida.

Hea on lumerikkal talvel

oma jõudu proovida.

Soovid lumelaual sõita,

uljalt alla lasta mäest,

suusarajal kõiki võita –

eks siis treeni kõigest väest!