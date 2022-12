Muusikat jõuluküünikutele: mitte-jõululaulude jõulu-playlist

On neid, kes uputavad end rõõmuga leierdatud ja tuttavliku põhjapõtrade, imeliste armulugude ja maagiliste lumesadude muusikalisse virvarri, aga teistel paneb see jälle kohe südame läikima ja sunnib vatitopid kõrva suruma. Kuidas siis need jõuluküünikud ja -skeptikud peaksid pühad üle elama?

Kultuuriportaal pani kokku väikese imerohu, võinoh, kergemat sorti abivahendi. Nelja tunni jagu 2022. aasta muusikat, milles pole grammigi jõulu – aisakellad ei helise ja imeline õnn ei lasku ootamatult pühade ajal taevast alla –, kuid hea tahtmise korral võib lähedased, sõbrad ja tuttavad nende lugudega ära petta küll. Paned salamahti Frank Sinatra ja Bing Crosby asemel käima hoopis Nilüfer Yanya ning verivorsti ja praekapsa järamise kõrval mõtlevad kõik: vau, on tal ikka alternatiivne jõulumuusikamaitse.

Muidugi, seal on ka hetki, mis on oma meeleolult juba täiesti pühadele kohased – Little Simzi värske albumi avalugu "Angel" näiteks sobiks vabalt talviste kirikukontsertide kavadesse –, kuid see ei olnud tingimata eesmärk omaette. Rohkem üritasime tabada seda abstraktset tunnet pärast umbes 5000 kalori sissesöömist ja ämbritäie glögi joomist, kui napilt suudad suurt varvast liigutada. Usume, et näiteks Buriali või RIP Swirli sulnis loksumine aitab vaikselt toitu seedida ning unelaululikult mingisse õndsasse rõõmupilve vajuda.

Ja kui te nüüd kuulate neid lugusid ja mõtlete, et nad seal kultuuriportaalis on ikka täiesti lolliks läinud, siis on väga lihtne lahendus: tõenäoliselt kuulute te hoopis sellesse esimesse gruppi, kelle jaoks Sinatra mesine hääl on kui palsam hingele, mis on lahutamatu kaaslane piparkookidest ja "Visast hingest". Et noh, siis võite selle valiku lihtsalt ootele panna ja mõne aja pärast kuulata, kui pühad on meelest läinud ja soovite lihtsalt kõrvatäit pehmemat muusikat.

Kuula mitte-jõululaule: