Vseviov: kurjus on nagu hallitus, kui natukene jääb sisse, siis see hakkab paljunema

David Vseviov sõnas, et kõik 70 aastat, mida ta mäletab, on olnud märgilised. "See aasta on muidugi eriline tulenevalt nendest sündmustest, milles me süüdi ei ole," ütles ta ja lisas, et midagi pole parata, sest headuse jõudude kõrval on alati tegutsenud ka kurjus. "Mind on viimasel ajal pannud ebalema, et miks isiksused, kes kehastavad headust, saavutavad nii vähe ning need, kes kehastavad kurjust, saavutavad nii palju."

"Ideaalses variandis me isegi ei peaks nii palju mõtlema – mida me paraku teeme – minevikule, erutuma minevikust, rääkima ka olevikust, pigem me tuginema nendele teadmistele, mida minevik meile pakub ning mõtlema pigem tulevikule," rõhutas ta.

"See on väga kurb, mis on olnud, aga ideaalis on sellel alusel võimalik kokku leppida, aga meie inimesed pole reeglina võimelised kokku leppima," sõnas ta ja lisas, et ta on Putini peale nii vihane, kuna tema idiootsete soovide pärast tuleb igapäevaselt tunde kuulata asjatundjate arvamusi sõjakäigust. "Ma ei taha sellega tegelikult üldse tegeleda ja siit tuleb ka minu suur pühadesoov, et see juba rutem saaks otsa."

"Kurjusega juba on niimoodi, et see on nagu hallitus: kui natukene jääb kuskile sisse, siis see hakkab kohe jälle paljunema, see tuleb välja rookida," tõdes Vseviov ja nentis, ta ei kujuta ette, kuidas sellist süsteemi välja rookida. "Aga nende asjade puhul, mida sa ette ei kujuta, tulebki soovida."