Abiks hiliste pakkide lunastamiseks: Värske Rõhu jõulusalmid

Susanna Mett

4/talv

ma usun üksildasse jumalasse kes longib esimese jõulupüha hommikul sinises talvejopes mööda lumiseid külavaheteid

ma usun üksildasse jumalasse kes longib esimese jõulupüha hommikul sinises talvejopes mööda lumiseid külavaheteid

ma usun üksildasse jumalasse kes longib esimese jõulupüha hommikul sinises talvejopes mööda lumiseid külavaheteid

Lizzy Lethal

Langev täht

taevas langeb täht

ju siis proovin

sydamest ilusat soovin

täht saadab mu vittu ja lendab edasi

Rasmus Politanov

*

lõpu terviseks

nähtuvuse terviseks

minu

meie

tema

terviseks

kultuuri terviseks

pastlapaela uhkuseks

ära alahinda

annelinna tiinekaid

kelle vanemad lahutavad

läheb kahe kodu terviseks

järgmisele põlvkonnale

edasi kandmiseks

Gregor Kulla

*

helgema tuleviku poole on lühike tee

võtta aastas päev või parem veel

nädal ning sisendada et i have to eat

mans ass

i just have to eat mans ass

ja hinnad langevad

metsad kasvavad

sõjad lõpevad

samas

Jan Eiler Tiilen

Luuletus armastusest

Hei musi,

sa lõhnad nagu vanaema kartulid!

Ma armastan sind sama palju,

kui vanaisa põllul on kartuleid.

Su keha on nagu porgand,

mis mulle meeldib.

Sa oled sama vürtsikas

kui vanaema söök.

Vootele Ruusmaa

*

nurga taga vilguvad

täistuled, mis öösiti tungivad

vägivaldselt magamistuppa

kui nuhkivad konservatiivid

edasi-tagasi voorivad rasked rekad

uluvad huntidena kurjakuulutavalt –

elagu transiit, elagu transiit

e-la-guuu-uuu-uuuu

ja RMK mõrvarlik metsamajandamine

on jätnud vaid lepavõsa ja kännud ja kõrged lumevaalud

ole kiidetud isetekkeline mets

mu maalapi peal, kes sa püüad

valvata mu und

1 hektaril

Roosna-Allikul

Karl Edgar Tammi

Tähesus kui selline

Tähetorm,

tähetolm,

täheloom,

tähemoon.

Tähetuul,

täheluul,

tähekuu,

tähesuu,

tähesuue.

Vähetruu?

täheluul,

täheluuk,

täheruum,

täheluup,

täheluud.

Sädelus!

Tähekuur,

tähekuum,

tähesuund,

tähe tuum,

tähebuum,

tähemuul,

tähed suul.

Tähesurm.

Elo Valner

*

ootusest pakitseda

tunda rakujagunemis-

tsüklite kihelust sõrme-

otstes väriseda vaiksest

ümbersünnist kuulda luude

kokkukasvamise sahinat ribides

tuttuute vabrikvärskete kõrvadega

suriseda seljaaju lakkamatust ininast

litsuda päkad põletava sillutise külge

ja liibuda laubali mullakamarate müüri

aista ilmalõpukära värinat sügaval põues

säriseda praksuda krigiseda käärida kärsata

ning muudki millega muiste igavust peletati

Mari-Liis Müürsepp

Praktiline luuletus

E-O-U-X

E-O-U-X

E-O-U-X

nende tähtede

väljahääldamine

aitab lõuarasva kaotada

E-O-U-X

veel

pole

muutust

miks