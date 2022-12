Arhiivipärl | Fred Jüssi jõulumõtisklus 1996. aastast

Kellega siis veel minna jõulude ajal metsa kui mitte koos Fred Jüssiga? 1996. aastal valminud saade aitab meil mõelda, kui palju on nende 25 aastaga elus ja maailmas muutunud, või siis annab vastupidi võimaluse mõista, et üht-teist on siiski otsekui paigale tardunud.

"Eks maastikud ja paigad ongi huvitavad muutustes, mitte ainult aastaajalistes muutustes, vaid muutustes läbi aastakümnete," sõnas Fred Jüssi ja lisas, et üks ilus aeg on see, kui märtsivalgus hakkab end näitama. "Kui muutuvad jõejää värvid, tekivad jääpurikad ja taevas muutub teistsuguseks, kevadega kohtumine on olnud alati väga ilus, iseäranis siis, kui on suurvee aeg."

"Näsiniin, tavaline taim, viimasel ajal ma olen üllatunud, et olen leidnud 5. veebruaril õitsva näsiniine, aga need pole olnud õiged veebruarid, üldiselt on ta suurvee aegne õitseja," tõdes Jüssi ja lisas, et see on ka üldiselt aeg, mil tuleb punarind. "See on üks ilusamaid linnulaulusid siitkandist."

Jüssi sõnas, et kui aastakümnete kaupa vaadata, siis on talle muret teinud, et suurvesi ei püsi kaua. "Metsad on raiutud ja näiteks konnad, üks selle kandi põliselanikke on rohukonn, nad koevad siin vanades jõesootides ja lompides, nende kudu ei arene välja, sest suurvesi langeb liiga kiiresti, nende päevad ei ole sugugi paranenud."