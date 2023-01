Arhiivipärl | Olümpiaregatile pühendatud muusikasaade "Rõõm, muusika ja meri"

Möödunud aasta lõpus andis Funk Embassy Records välja kogumikalbumi "Groove of ESSR II", kuhu on teiste hulgas jõudnud ka Eesti funk'i unustatud pärl, Els Himma "Veerev päev" ehk eestikeelne versioon Earth, Wind and Fire'i loost "September". Seetõttu on aga igati kohane ka meenutada saadet 1980. aastal valminud saadet "Rõõm, muusika ja meri", kust see lugu tuntuks sai.