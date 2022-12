Arhiivipärl | Marianne Kõrveri dokfilm "Saare võimalikkusest"

Alustame kultuuriportaalis uue rubriigiga "Arhiivipärl", mille raames hakkame aeg-ajalt pühkima tolmu maha vanadelt saadetelt, filmidelt või klippidelt, mis on unustusehõlma vajunud, aga väärivad ülevaatamist ja meenutamist.

Algavasse pühadeperioodi sobib imeliselt Marinna Kõrveri 2012. aastal "Eesti lugude" raames valminud lühidokumentaal "Saare võimalikkusest", mis sunnib vaatama kaugemale sadadest ebavajalikest jõulukinkidest ning meenutama, mis on nende pühade sügavam tähendus.

Ruhnu pastor Harry-Johannes Rein kõndis aastaid igal hommikul kirikusse, süütas kõik küünlaid, seadis kõik korda ning luges seal siis palveid. Miks ta seda tegi? Kellele ta neid luges? Ise on Rein kinnitanud, et inimesi polegi kirikusse vaja, sest ta loeb oma palveid inglitele. Antud juhul pole küsimus, kas me oleme sügavalt usklikud või hoopis ateistid, Harry-Johannes Reinu lugu poeb südamesse sellele vaatamata.

Võimalik, et üks tugevamaid "Eesti lugusid" üldse. Tõeliselt tundlik ja peen, isegi maagiline film, mis mõjub pühademöllus kui palsam hingele.