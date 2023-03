Arvustus. "Groove of ESSR II" vääriks kohta kõigis Tallinna vanalinna suveniiripoodides

Mida kinkida välismaal elavale sugulasele, kellel hakkab vaikselt side Eestiga kaduma? Või mida viia välislähetusel oma võõrustajatele meeneks? Või kuidas näidata laiemalt maailmale, et hei-hei, vaadake Eestit, me siin oleme ka ägedad? Võimalikke vastuseid on mitmeid, kuid plaadifirma Funk Embassy pakub kompaktset ja universaalset lahendust: haarake lihtsalt eesti levimuusika kullafondi põhjal kokku pandud "Groove of ESSR II" näppu ja kõik mured on lahendatud.

Võimalik, et meil eestlastena, kes me supleme niikuinii siinses kultuuriruumis, polegi seda kogumikku eriti vaja. Enamikku lugusid teame juba varasemast, tõsi, Els Himma suurepärast uusversiooni Earth, Wind & Fire'i "Septemberist" pole kunagi varem korralikult plaadil välja antud, kuid ennekõike peab vaatama laiemat pilti. See on ilusti pakendatud kompaktne suutäis eksootikat, mis maalib reljeefsete joontega pildi Eestist kui omamoodi funk'i võlumaast. Siin võib aimata üht-teist nõukogude funk'ist, kuid samas on ka täiesti ootamatuid värvinguid – olgu siis pehme yacht rock või psühhedeelne folk –, selliseid, mis saavad võrsuda vaid siinsest mustast mullakamarast.

Alati võib viriseda, et miks on see lugu ja miks pole seda teist, aga taas kord: "Groove of ESSR II" on globaalse fookusega kogumik, mille üle võiks tunda uhkust isegi kogumikalbumite meister Soul Jazz Records. Püüame seega mõelda end korra mõne USA melomaani kingadesse, kes läheb kohaliku plaadipoe kastidesse sobrama, leiab sealt selle plaadi ja kuuleb esimest korda Marju Kuudi ja Apelsini seksikat funk-ballaadi "Maskeraad". Võtab ilmselt põlvist nõrgaks küll…