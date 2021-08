Psühhodisko konverents uurib Ukraina, Eesti ja Lääne funk-muusika ühisosa

Nii avavad ka konverentsil seekord psühhodisko ja funk-muusika maailma loengud, filmi linastus ja helid nii minevikust kui ka tänapäevast, mõtted Ida-Euroopast kui ka ookeani tagant. Seekordset konverentsi aitab kaaskorraldada Estonian Funk Embassy.

Programm algab 10. septembril 60–70ndate Ukraina muusikaliikumisest rääkiva dokumentaali "Vuntsidega funk" linastusega Tartu Elektriteatris. "Vuntsidega funk" linastub sel õhtul esimest korda väljaspool Ukrainat ning selle puhul reisib Tartusse kohale ka dokumentaali stsenarist Vitalii "Bard" Bardetskyi, kes osaleb ka filmi näitamise järel toimuvas vestlusringis. Konverentsi esimesele päevale paneb punkti fotonäituse "Vuntsidega funk: Ukraina ja Eesti 1960–70ndate muusikaskene" avamine Karlova baaris Barlova.

Konverentsi teisel päeval kuuleb Genialistide klubis ettekandeid Ukraina outsider-heliloojatest, vinüülipoodide maailmast ja Eesti 70-80ndate funk-muusikast Ukraina plaadifirma Shukai asutajalt Dmytro Nikolaienkolt, Kanada muusikaportaali Music Is My Sanctuary eestvedajalt Alexis Charpentierilt ehk Lexiselt ning kogumiku "Groove of ESSR" kokkupanijatelt Henrik Ehtelt ja Ingvar Kassukilt.

Sama päeva õhtul lõpetab samas kohas konverentsi Psühhoteegi ja Estonian Funk Embassy ühispidu, mille peaesineja on soul- ja funk-muusika artist Nicole Willis ning kus plaate mängivad tänavuse Psühhodisko külalised Lexis, Henrik Ehte, Vitalii "Bard" Bardetskyi ja plaadipoe Psühhoteek omanik ning Psühhodisko konverentsi korraldaja Ahto Külvet.

"Mul on siiralt hea meel, et saime konverentsi esinejateks sellise psühhodiskolikult kireva seltskonna – Ukraina, Kanada ja Eesti muusikahoolikud ja vinüülimaanid ning äsja valminud Ukraina muusikafilmi linastuse," rääkis Külvet.

"Linastuv film, sellele järgnevad arutelud, ettekanded ja fotonäitus aitavad mõista, kuidas ühel keerulisel ajaperioodil 1960–80date Nõukogude liidus toimus levimuusika areng. Kuidas jõudis muusika vinüülplaatidele ja inimesteni ning seda, kust ja kuidas on veel tänapäevalgi – 2021. aastal – võimalik leida selle ajastu senikuulmata ja avastamata pärleid," jätkas ta.

"I-le asetab täpi laupäevane kontsert, kus panevad seljad kokku kaasaegse acid jazz'i, soul revival'i ja funk'i staar Nicole Willis ja psühhodisko DJ-d."

Ürituste kohta leiab lisainfot Tartu Elektriteatri ja Genialistide klubi kodulehtedelt.