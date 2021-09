Pildid: Psühhodisko 7. rahvusvahelise konverentsi avas dokumentaal "Vuntsidega funk"

Filmi juhatas sisse "Vuntsidega funki" stsenarist Vitalii "Bard" Bardetskyi, keda intervjueeris pärast linastust Aimar Ventsel. Esimesele päevale pani punkti fotonäituse "Vuntsidega funk: Ukraina ja Eesti 1960–70ndate muusikaskene" avamine Karlova baaris Barlova.

Laupäeval, 11. septembril jätkub konverents kell 15 algavate ingliskeelsete ettekannetega Ukraina outsider-heliloojatest, vinüülipoodide maailmast ja Eesti 70-80ndate funk-muusikast Ukraina plaadifirma Shukai asutajalt Dmytro Nikolaienkolt, Kanada muusikaportaali Music Is My Sanctuary eestvedajalt Alexis Charpentierilt ehk Lexiselt ning kogumiku "Groove of ESSR" kokkupanijatelt Henrik Ehtelt ja Ingvar Kassukilt.

Konverents lõpeb laupäeva õhtul samas kohas Psühhoteegi ja Estonian Funk Embassy ühispeoga, mille peaesineja on 2006. aastal albumiga "Keep Reachin' Up" Mojo Magazine'i aasta urban-albumi nimetuse pälvinud soul- ja funk-muusika artist Nicole Willis. Plaate mängivad tänavuse Psühhodisko külalised Lexis, Henrik Ehte, Vitalii "Bard" Bardetskyi ning plaadipoe Psühhoteek omanik ja Psühhodisko konverentsi korraldaja Ahto Külvet.