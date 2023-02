"Suvitajad" kogus avapäevadega kinodes üle 23 000 külastuse

Esikolmikusse mahtus ka Marveli kinouniversumi viienda faasi esimene film "Sipelgamees ja Vapsik: Kvantmaania" ("Ant-Man and the Wasp: Quantumania"), mis kogus avapäevadega 8814 külastust, ning Andrus Kivirähki raamatutel põhinev eri animatsioonitehnikaid kombineeriv "Kaka, kevad ja teised", mis kogus 6318 külastust (kokku 19 344 külastust).

Edetabelisse jõudsid veel seiklusanimatsioon "Saabastega kass: Viimane soov" ("Puss in Boots: The Last Wish"), mis kogus 2578 külastust (kokku 90 704 külastust), komöödiafilm "Minu naaber Adolf" ("My Neighbor Adolf"), mis kogus avapäevadega 2076 külastust, James Cameroni lavastatud "Avatar: vee olemus" ("Avatar: The Way of Water"), mis kogus 1596 külastust (kokku 200 119 külastust) ja Steven Soderberghi komöödiadraama "Super-Mike´i viimane tants" ("Magic Mike's Last Dance"), mis kogus 1178 külastust (kokku 7103 külastust).