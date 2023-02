Galerii: esilinastus Ergo Kulla komöödia "Suvitajad"

Teisipäeval esilinastus Ülemiste Apollo kinos Ergo Kulla komöödia "Suvitajad", mille stsenaariumi on Juhan Smuuli samanimelise jutustuse põhjal kirjutanud Martin Algus.

Filmi stsenaristi Martin Alguse sõnul sobivad algmaterjaliks olnud jutustuse tegelased hästi ka kaasaegsesse filmi. "Põnev oli Smuuli värvikatele karakteritele tänapäevaseid vasteid leida. Taust on ajaga muutunud, aga inimtüübid on ikka samad," ütles ta ja lisas, et filmitegemine võeti ette, tähistamaks Juhan Smuuli 100. sünniaastapäeva.

Filmis teevad kaasa näitlejad Kaire Vilgats, Meelis Rämmeld, Maarja Jakobson, Ago Anderson, Kristel Elling, Pääru Oja, Lauri Nebel, Adeele Taska ja Robert Klein.

"Suvitajate" režissöör on Ergo Kuld, stsenarist Martin Algus, produtsendid Kristian Taska, Tanel Tatter ja Veiko Esken. Heliloojad on Hendrik Sal-Saller ja Erko Laurimaa.