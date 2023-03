Elmo Nüganen pälvis Portugali filmifestivalil elutööpreemia

Porto rahvusvaheline filmifestival Fantasporto tunnustas Elmo Nüganeni tööd ning režissöör pälvis elutööpreemia. Lisaks Elmo Nüganenile said elutööpreemia Krzysztof Zanussi, Ferdinand Lapuz ja Anthony Waller.

Porto rahvusvahelist filmifestivali Fantasporto korraldatakse alates 1981. aastast, saastal linastus festivali programmis "Apteeker Melchiori" triloogia ning festivalil oli filme esitlemas režissöör Elmo Nüganen.

"Fantasporto festival näitas Melchiori triloogiat tervikuna, kolme osa järjest. Istusin saalis ja mõtlesin veel, et vaat kui suur huvi neil ikkagi on ja rahvast on palju. Kõik oli väga hästi. Ja siis tuli üllatus," sõnas Nüganen.

Lisaks "Apteeker Melchiori" triloogiale on Elmo Nüganen lavastanud mängufilmid "Nimed Marmortahvlil"(2002), "Meeletu"(2006) ja "1944" (2015). Nüganen on ka näitlejana kaasa teinud mitmetes mängufilmides, sealhulgas "Mandariinid", "Puhastus", "Seenelkäik" ja "O2".

Elmo Nüganeni uusim mängufilm, keskajast inspireeritud krimitriloogia kolmas osa "Apteeker Melchior. Timuka tütar" jõuab kinodesse üle Eesti 14. aprillil.