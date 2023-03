Sel nädalal jõuab kinodesse Mart Kivastiku autorifilm "Taevatrepp"

"Taevatrepp" saab alguse, kui oma viimsel hingetõmbel usaldab kunstnikust sõber filmi peategelasele Uule saladuse, kuidas enda minevikus käia. Nii reisibki Uu tagasi 1970-ndatesse, oma lapsepõlve, ja seisab peagi raske valiku ees – kas jääda mineviku idülli või aktsepteerida olevikuelu.

"Mart tuli oma ideega minu juurde. Ma olin seda romaani enne lguenud, see meeldis mulle väga," meenutas üks produtsentidest Marju Lepp, kuidas filmitegu alguse sai. Lepa sõnul on "Taevatrepp" südamlik ja mõtlemapanev film, kus näeb parimate eesti näitlejate plejaadi.

"Ma arvan, et tegemist on mingisuguse otsinguga või mingi mõtte või peegelpildiga, mida sa väga näha ei taha," kommenteeris peaosatäitja Mait Mailmsten filmi süžeed. Ta lisas, et tema tegelaskuju peas keerlevad mõtted, et kuidas ta oma eluga on just sellisesse punkti jõudnud, kus ta praegu on.

Lepp sõnas ka, et filmi oli tootmise seisukohalt väga raske teha ning tuli leida asukohti, mis sarnesid 1970-ndate Tartuga. "Näiteks panime Riia mäele püsti Lenini ausamba," ütles ta. "Müts maha meie kunstnike tiimi ees – Pille Jänes oli kunstnikuks ja Anu Lensment küstüümikunstnikuks. Nad tegid suurepärast tööd."

"Taevatrepi" esilinastus on sel reedel, 3. märtsil.