Galerii: esilinastus Mart Kivastiku mängufilm "Taevatrepp"

Produtsent Marju Lepp sõnas, et "Taevatrepi" õhustik ja mõte köitsid teda koos Mart Kivastikuga seda filmi tegema. "Filmi muusika, mood, spordilaagrid ja nii edasi, see kõik on midagi, mis tuletab meelde lapsepõlve suvesid," kinnitas ta ja rõhutas, et samas ei see ainult ühe põlvkonna film, vaid kõnetab erinevas vanuses inimesi.

Ajarändajast Uud kehastab täiskasvanuna Mait Malmsten ning noorena Timotheus Sammul. Teistes rollides teevad kaasa Raivo Trass (sõber Georg), Ivo Uukkivi (noor Georg), Rita Raave (Georgi abikaasa Ruth), Harriet Toompere (Uu abikaasa Tiuks), Tõnu Oja ja Kaarel Pogga (Uu sugulane Paul), Kersti Heinloo ja Lena Barbara Luhse (Pauli pruut Ülle), Kaie Mihkelson (Uu ema), Voldemar Kuslap (Uu isa), Külli Teetamm (noore Uu ema), Hannes Kaljujärv (noore Uu isa), Taavi Teplenkov ja Rasmus Ermel (Uu sõbra Doktorina) jt.

Filmi režissöör ja stsenarist on Mart Kivastik, operaator Rein Kotov ja kunstnik Pille Jänes. Filmi tootis Filmivabrik ja produtsendid on Marju Lepp ning Manfred Vainokivi.