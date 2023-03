Kivastik "Taevatrepis" kasutatud muusikast: Led Zeppelin ütles kohe ära

"Taevatrepi" film on pühendatud maalikunstnik Lembit Saartsi ning näitlejate Aleksander Eelmaa ja Raivo Trassi mälestustele.

Kivastik Selgitas, et just Saarts oli Georgi tegelase prototüüp. "Lembit oligi minust 40 aastat vanem sõber. Ta õudselt uuris igasuguseid asju ja ta oli lugenud sellest James Webbi teleskoobist. Ta kangesti lootis, et järsku ta näeb selle teleskoobi ära, aga ei näinud. Tegelikult ta läks juba poole aasta pärast, jube kahju oli."

Georgi tegelast pidi esialgu kehastama Aleksander Eelmaa. "Meil oli ammu kokku lepitud, olime Sassiga nii palju asju koos teinud. Tema suri ära esimesel võttepäeval, kui me filmima hakkasime. See oli siuke pauk, mida keegi ei oodanud," meenutas Kivastik. "Lõpuks saime Raivo Trassi, kes ei jõudnud selle filmi esikat ära oodata."

"Taevatrepi" Georg jäi Raivo Trassi viimaseks filmirolliks. "Ta ise tahtis seda väga teha. Vahepeal hakkasin teda uksest välja ajama – vaatasin, et meil ei tule välja –, aga ta tuli tagasi ja ütles, et proovime veel. Siis proovisime ja proovisime ja tuli väga hästi," nentis režissöör.

Kivastik märkis, et maalid, mida "Taevatrepi" filmis näeb, on Saartsi looming. "Ma ei hakanud lolli mängima. Osad on koopiad ka, sest ma ei saanud kõiki kätte," märkis ta ning tõi välja, et näiteks saab filmi lõpus näha maali "Tüdruk ja suvi".

"Mul oli vanast ajast meeles, et tal oli see kogu aeg seal sama koha peal seina peal. Mulle see töö õudselt meeldis ja ma lootsin, et me saame selle filmiks kätte. Õnneks saime."

Suurt rõhku on filmis ka muusikale pandud. Kivastik selgitas, et teadis kohe alguses, et soovib filmis rokkmuusikat kasutada. "Küsimus oli selles, mida ma oleks tahtnud ja mida me saime, sest mõnda asja lihtsalt ei saanud ja osad olid nii kallid, et ei olnud võimalik," rääkis ta. "Led Zeppelin ütles kohe ära, et nendega ei ole mõtet rääkima tulla."

Teose peategelase Uu sugulase pruuti Üllet kehastavad filmis Lena Barbara Luhse ja Kersti Heinloo. Kui 1970ndate Ülle peigmeest kehastas Luhse kursusekaaslane Kaarel Pogga, siis Kersti Heinloo kõrval mängis Tõnu Oja.

"Kui me kinos vaatasime, kuidas nemad mängisid, siis mõtlesime, kas nad nägid meie stseene või kuidas me kuidagi nii hästi kokku sobisime. Aga nad ütlesid, et nad ei vaadanud. Nad on lihtsalt nii andekad ja tublid inimesed, et nad kuidagi tajuvad ilmselt ära, kuidas teha," märkis Luhse.