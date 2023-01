Mart Kivastik: kirjanikuks olemine tähendab seda, et sa ei ela kindla peale ära

Kivastik kinnitas, et Tartu linnakirjaniku tiitel on talle oluline. "Ma olen nii Tartu mees, seega miks ma ei võiks olla Tartu linnakirjanik," ütles ta ja lisas, et ta elab edasi samamoodi, nagu ta on elanud. "Ma teen niikuinii kõiki oma asju Tartus, kohe tuleb ka uus film "Taevatrepp" välja, see on otsast lõpuni Tartus üle võetud, see võikski olla minu kui Tartu linnakirjaniku esimene ülesastumine stsenaristi ja režissöörina."

Ainult kirjanduse juurde ta pidama ei plaani jääda. "Ma olen kogu aeg teinud teatrit ja filmi, ega kirjanikuks olemine tähendab seda, et sa kindla peale ära ei ela, välja arvatud Kivirähk, Matsin ja Hargla, ülejäänud peavad osavad olema," tõdes ta ja lisas, et kui kolme asja korraga teha, siis jääb enamvähem ellu. "See on tore ka."

Uusi teoseid on tal hetkel töös küll, aga plaanides on Kivastiku arvates halb rääkida. "Parem on rääkida sellest, mis on tehtud, aga ma niikuinii töötan edasi," rõhutas ta ja lisas, et ta ei oska nüüd hakata midagi teistmoodi tegema. "Teen täpselt samu asju edasi."

Majanduslikult on kirjanikud tema arvates väga kehvas seisus. "Kui keegi ütleb mulle kirjanikuhärra, siis ma ütlen talle, et kirjanikuhärrasid pole Eestis juba ammu olemas," sõnas Kivastik ja lisas, et vabakutseliste puhul on tähtis see, et sotsiaalmaksud oleksid tasutud. "Ma olen olnud 30 aastat vabakutseline, vahepeal on olnud paremini ja vahepeal halvemini, riik võiks selle peale mõelda küll."

Berk Vaher: Mart Kivastiku looming on Tartust läbi imbunud

"Tuleb välja, et Tartus kirjanikke jätkub, sel aastal oli ka seitse kandidaati ja huvi on olnud aastast aastasse päris suur, hea, et on saanud nii mitmeid märgilisi autoreid selle tiitliga pärjata," ütles žürii esimees Berk Vaher ja lisas, et sel aastal oli valiku tegemine väga lihtne. "Oli küll väga huvitavaid autoreid kandideerimas, aga komisjon oli algusest peale ühel meelel, et Mart Kivastik on just see õige inimene."

"Ta on väga tartulik autor ja nagu ta on ka ise ütles, siis ta on alati Tartust, Tartu inimest ja boheemlastest kirjutanud, ta looming on Tartust läbi imbunud, ta on juba vabast tahtest olnud linnakirjanik, nüüd on ta ka ametlikult," rõhutas Vaher ja lisas, et ka Mart Kivastiku plaan, mida ta aasta jooksul teha kavatseb, oli kõige huvitavam. "Tal tuleb film välja, siin tekib kirjanduse ja filmikunsti suhe, ta tahab endiselt kirjandussündmusi edasi korraldada ja loomulikult on ka uus raamat plaanis.