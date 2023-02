"Kaka, kevad ja teised" kogus avapäevadega kinos ligi 7700 külastust

Esikolmikusse mahtus ka Steven Soderberghi komöödiadraama "Super-Mike´i viimane tants" ("Magic Mike's Last Dance"), mis kogus sama ajaga 3686 külastust, ning animaseiklus "Saabastega kass: Viimane soov" ("Puss in Boots: The Last Wish"), mis kogus 3420 külastust (kokku 87 536 külastust).

Edetabelisse jõudsid veel 25. aastapäevaks uuesti kinoekraanidele toodud James Cameroni kultusfilm "Titanic", mis kogus avapäevadega 2395 külastust, samuti Cameroni lavastatud "Avatar: vee olemus" ("Avatar: The Way of Water"), mis kogus 2240 külastust (kokku 197 211 külastust), kogupere animafilm "Hämmastav Maurice" ("The Amazing Maurice"), mis kogus 2020 külastust (kokku 19 452 külastust), ja märulifilm "Lennuk" ("Plane"), mis kogus 1178 külastust (kokku 7287 külastust).