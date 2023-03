Anna Hintsi "Savvusanna sõsarad" jõuab kinolevisse rohkem kui 20 riigis

Lepingud on sõlmitud levitajatega Neue Visionen Saksamaal, Trigon Šveitsis, Against Gravity Poolas, Fidalgo Norras, Ost For Paradise Taanis, Vedetta Hollandis, Belgias ja Luxemburgis ning Filmtrade Kreekas ja Küprosel, FilmIn Hispaanias, Alambique Portugalis, Filmladen Austrias, Pasaka Films Leedus, Artcam Tšehhis ja Slovakkias, Best Film Lätis, Mozinet Ungaris, Madman Austraalias ja Uus-Meremaal. USAs omandas õigused Greenwich Entertainment ja Kanadas Sherry Media Group.

Sundance'i filmifestivalil esilinastunud ning kriitikuid ja publikut lummanud "Savvusanna sõsarate" leviõiguste rahvusvahelise esindamise ja müügiga tegeleb Viinis asuv agentuur Autlook Filmsales, mis on produtsent Marianne Ostrati sõnul tänu Sundance'il pälvitud auhinnale taganud filmile erakordse rahvusvahelise kinolevi.

"On esmakordne, et Eesti režissööri ning Eesti peatootmises valminud dokumentaalfilm jõuab kinolevisse nii paljudel territooriumidel. "Savvusanna sõsarad" on väga erilise pildi- ja helikeelega film ning sellest maksimaalse elamuse saamiseks tuleks seda võimalusel vaadata just suurelt linalt kinosaali pimeduses. Rõõm selle üle, et "Savvusanna sõsarad" jõuab kinopubliku ette peaaegu kogu maailmas on kirjeldamatu."

Autlook Filmsi tegevjuhi Salma Abdalla sõnul on "Savvusanna sõsarate" partneriteks mitmed Euroopa tugevaimad art-house levitajad. "Rõõm on töötada filmiga, millesse levitajad usuvad. Näen, milliseid reaktsioone "Savvusanna sõsarad" neis tekitab, kui entusiastlikud nad selle suhtes on ja millised põnevad levi- ja turundusstrateegiad on nad välja töötanud kinoleviks oma territooriumidel."

Filmi "Savvusanna sõsarad" ülemaailmne kinolevi on planeeritud 2023. aasta sügiseks. Eesti kinopublik näeb filmi juba 24. märtsist.